Torino Salone dell’Auto 2018: evento ‘dinamico’ che mette in mostra i gioielli a quattro ruote

Torino Salone dell’Auto 2018: parte tra un mese l’evento che vedrà la presenza di 40 (e forse qualcuno in più che attende di essere confermato) brand automobilistici in esposizione su apposite pedane coperte lungo i sentieri del Valentino. La kermesse si chiuderà ogni sera alle 24 e coinvolgerà tutta una serie di eventi nelle principali piazze della città: “Grazie alla piena collaborazione del Comune di Torino, siamo riusciti a preparare un evento dinamico e diffuso in tutta la città”, ha fatto sapere Andrea Levy, presidente di Parco Valentino, entusiasta per la quarta edizione dell’evento che riporta la tradizione automobilistica del capoluogo sabaudo al massimo splendore.

La città di Torino si metterà in mostra: dal 6 al 10 giugno “la nostra città si riproporrà come moderna capitale dell’automobile. Speriamo che il Salone dell’Auto possa attirare a Torino tanti appassionati. Avevamo assicurato che non avremmo interrotto l’organizzazione di grandi eventi e abbiamo mantenuto la promessa”, queste le parole del sindaco, Chiara Appendino, in occasione della conferenza stampa al Caffè Fiorio. La kermesse sarà dislocata in vari punti della città: oltre 40 brand, più di 30 meeting e 700 mila visitatori previsti; il prossimo 6 giugno, e per cinque giorni, il Salone dell’Auto sarà protagonista a Torino, ospitato fino al 10 nella tradizionale sede del Parco del Valentino, ma non solo. La importante novità di questa edizione 2018 è che i migliori gioielli a quattro ruote saranno portati a spasso per la città e coinvolgerà importanti club e case automobilistiche.

Alcuni eventi saranno visitabili solo se in possesso di biglietto elettronico gratuito, scaricabile sul sito www.parcovalentino.com. In programma esposizioni nel cortile del castello del Valentino, in piazza Castello (dove si festeggeranno i 70 anni della Porsche), in piazza Vittorio Veneto (dove il 9 e 10 giugno si terrà una festa «rossa» del Ferrari Club Italia) e in piazza San Carlo, adibita alla esposizione di auto elettriche e ibride. Raduno a stelle e strisce ‘Usa Cars Meeting’, invece, al Parco Dora. Un evento dinamico e diffuso, che catalizzerà l’entusiasmo degli appassionati di tutta Italia, auspica Levy.