Torino Merenda Reale 2018: l’imperdibile appuntamento goloso del week end

Torino Merenda Reale 2018: torna il goloso appuntamento che celebra il vero e proprio rito della città sabauda nato nel XVIII secolo a corte. Occasione imperdibile per gli amanti del cioccolato – protagonista indiscusso di questo delizioso momento – e per quelli che vogliono provare i tantissimi dolci, biscotti e cioccolatini della tradizione torinese e piemontese. La Merenda Reale torinese è infatti una tradizione nata nel lontano ‘700 alla corte sabauda per calmare l’appetito dei nobili nella fascia temporale che andava dal dopo pranzo alla cena, dalle 14 alle 22. Il cioccolato veniva e viene servito insieme ad altre deliziose bontà della tradizione piemontese.

Ogni week-end, in alcuni caffè della città di Torino si può consumare la Merenda Reale e godersi un momento di relax assaporando antichi ed intramontabili sapori. Due le tipologie: esistono le versioni della Merenda Reale del ‘700 e dell’800. A distinguerle è la bevanda calda che viene servita ed in cui venivano inzuppati i ‘bagnati’.

MERENDA REALE DEL ‘700

La Merenda Reale del Settecento include una cioccolata calda preparata seguendo la ricetta originale (cioccolato fondente e acqua), dei biscotti tradizionali chiamati “bagnati” da inzuppare nella cioccolata calda, i “diablottini”, cioccolati fondenti di piccole dimensioni e torroncini.

MERENDA REALE DELL’800

La Merenda Reale ottocentesca invece prevede come bevanda calda il mitico Bicerin – storica bevanda calda torinese, analcolica, servita in grandi bicchieri tondeggianti e frutto della commistione di caffè, cioccolato e crema di latte dolcificata con sciroppo – servito con i biscotti ‘bagnat’ e altri cioccolatini come i ‘cri cri’, i gianduiotti e i nocciolini di Chivasso. Troverete la Merenda Reale ogni week-end dalle 10:00 alle 18:00; aderiscono all’iniziativa ‘La Merenda Reale del ‘700’ (10,00 Euro) il Caffè Madama, il Caffè di Palazzo Reale, la Caffetteria del Castello di Rivoli e la Caffetteria degli Argenti alla Reggia di Venaria; mentre per ‘La Merenda Reale dell’800′ (12,00 Euro) ci sono la Gelateria Pepino, la Torrefazione Moderna (chiuso la domenica), il Caffè San Carlo e il Caffè Elena. Per ulteriori informazioni contattare i locali succitati.