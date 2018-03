Torino Jazz Festival 2018, date e programma: al via la sesta edizione

Il capoluogo piemontese si prepara ad ospitare la nuova nonché sesta edizione del Torino Jazz Festival: l’appuntamento è dal 23 al 30 aprile. La manifestazione, che intende proporsi come evento primaverile internazionale, porterà numerosi artisti a esibirsi sul palco delle OGR, nei circoli jazz centrali e periferici e in diversi teatri e musei, dal Piccolo Regio al Conservatorio Giuseppe Verdi, a prezzi popolari.

Il programma del Torino Jazz Festival 2018 prevede circa sessanta concerti, di cui oltre dieci produzioni originali – tra queste il concerto di Fabrizio Bosso con Banda Osiris e quelli di Carla Bley e Steve Swallow con Torino Jazz Orchestra, Frankie hi–nrg mc con Al Jazzeera e Federico Marchesano Trio con Louis Sclavis – la prima italiana di un’artista iconica, Melanie De Blasio, numerosi spettacoli pomeridiani, aperitivi in musica ed esibizioni serali.

“Il jazz vanta a Torino una lunghissima tradizione. Si tratta di un patrimonio artistico e culturale che ha continuato a vivere in città grazie alla tenacia di piccoli club, alla qualità dei suoi musicisti e al gran numero di appassionati. La sesta edizione del Torino Jazz Festival ne conferma la vocazione e intende essere un tributo a chi ne ha coltivato la passione” ha commentato la sindaca Chiara Appendino. Quest’ultima ha continuato quindi spiegando che il Torino Jazz Festival 2018 si presenta come “Un festival che vuole soddisfare l’interesse di un vasto pubblico proponendo concerti e appuntamenti accessibili a tutti grazie all’importante sostegno di partner e sponsor che hanno creduto in questa rinnovata sfida culturale. A tutti loro va il ringraziamento della Città”. Maggiori info e programma completo su www.torinojazzfestival.it.

In copertina: Archie Shepp – 26 aprile h. 21 OGR SET II – di Peter Necessany