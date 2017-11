Torino Film Festival 2017 programma, date e ospiti: al via la 35esima edizione

Al via Torino Film Festival 2017, 35esima edizione della kermesse che porta sotto la Mole Antonelliana un’importantissima rassegna che vedrà quest’anno come protagonisti ben 40 lungometraggi, opere prime e seconde, 36 anteprime mondiali, 21 anteprime internazionali, 4 anteprime europee e 59 anteprime italiane. Non mancherà poi la tradizionale retrospettiva, dedicata quest’anno a Brian De Palma.

Appuntamento dal 24 novembre al 2 dicembre 2017 con il Torino Film Festival, 35esima edizione della kermesse torinese dedicata al cinema e alle sue tante sfumature. In particolare, la sezione principale del festival vedrà gareggiare ben quindici pellicole, due delle quali di registi italiani. ” Si va alla scoperta di talenti innovativi per intercettare le tendenze del cinema indipendente” – ha spiegato Emanuela Martini, direttrice del Torino Film Festival. Accanto alla main section, però, un calendario ricco di eventi, appuntamenti e un’interessante ed importante retrospettiva dedicata a Brian De Palma.

Ospite ma anche grande protagonista del Torino Film Festival 2017 sarà Asia Argento che ha raccontato la sua partecipazione alla manifestazione dicendo “Ci sono scenari in America in cui senti che regna la follia, soprattutto nel Sud degli Stati Uniti, sotto quella “Bible belt”, la cintura della della Bibbia che è poi l’America vera. Quella che un giorno si è sentita finalmente rappresentata da Donald Trump e lo ha votato”. Il programma completo, comunque, è consultabile sul sito ufficiale della 35esima edizione del Torino Film Festival.