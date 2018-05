Torino, Festival delle colline torinesi 2018: programma e date, al via la 23^ edizione

Torino Festival delle Colline Torinesi 2018: al via la 23esima edizione dell’evento relativo alla creazione teatrale contemporanea dal 1° al 22 giugno. Dove: oltre che nei teatri torinesi Astra, Café Muller, Gobetti e Casa del Teatro, gi spettacoli saranno ospitati a Moncalieri alle Fonderie limone, a Collegno alla Lavanderia vapore e in altri spazi cittadini (Clicca qui per tutte le info). La Fondazione TPE – Teatro Piemonte Europa, diretta da Valter Malosti, e il Festival delle Colline Torinesi – Torino Creazione Contemporanea, diretto da Sergio Ariotti e Isabella Lagattolla, si affiancano, nel 2018, per sviluppare una politica di valorizzazione della nuova scena teatrale e della drammaturgia contemporanea. Una sinergia, la loro, volta a lavorare insieme per esplorare e far conoscere i nuovi linguaggi della scena, per favorire la creazione e la contaminazione tra le arti, per far conoscere al pubblico i protagonisti emergenti del teatro italiano e straniero, per meglio posizionare stagioni e festival in ambito europeo anche con produzioni o coproduzioni e facendo parte attivamente di prestigiose reti internazionali. Ad unirli la missione condivisa di scoprire giovani creatori e nuovi talenti, anche del territorio di riferimento, favorendone e supportando la loro affermazione e carriera.

Manifesto programmatico della edizione 2018 il tema del viaggio sviscerato in ogni sua declinazione. “Fluctus è una parola latina che significa onda” – questo l’incipit della presentazione dell’evento – “Sono le onde del mare che sospingono verso l’Europa molte migliaia di profughi africani, o li respingono, li inghiottono durante pericolose, assurde, traversate. Anche coloro che non arrivano dal mare, altri migranti, sembrano disegnare sulle cartine geografiche del pianeta con il loro movimento un succedersi di onde. Il termine fluctus è pure utilizzato per identificare strutture geologiche ondulate. È giusto pensare che le società contemporanee, la comunità italiana stessa, siano segnate, come le rocce, da queste ondate di nomadismo. L’identità europea è stata modificata profondamente dalla presenza di tanti viaggiatori e lo sarà in futuro. Essi non sono un mondo a parte, ma una parte del nostro mondo. Quanti altri viaggi vengono compiuti dentro le nostre teste, per affrancare, rivendicare, proclamare le nostre identità. Questo progetto triennale vuole provare a sommare, sovrapporre onda a onda, viaggio a viaggio, l’onda di Fluctus e l’onda di una qualche nuova sperimentazione teatrale (non a caso si usa ancora definire “nouvelle vague”, nuova onda, il giovane teatro, come il cinema francese della fine degli anni ’50).

Il programma completo del Festival delle Colline Torinesi 2018:

LIV FERRACCHIATI / TRILOGIA SULL’IDENTITÁ (PETER PAN GUARDA SOTTO LE GONNE /STABAT MATER / UN ESCHIMESE IN AMAZZONIA) 1, 2

ROMEO CASTELLUCCI / GIULIO CESARE. PEZZI STACCATI 2, 3

CHIARA LAGANI / I LIBRI DI OZ 3

BLITZ THEATRE GROUP / LATE NIGHT 5, 6

DAVIDE CARNEVALI / RITRATTO DI DONNA ARABA CHE GUARDA IL MARE 5

VICO QUARTO MAZZINI / VIENI SU MARTE – 6, 7

IL MULINO DI AMLETO / PLATONOV/COMMEDIA SENZA PADRI – 7, 8

JACOPO SQUIZZATO / NIKOLA TESLA/A PORTRAIT 8

CUOCOLO/BOSETTI / DICKINSON’S WALK 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20

PICCOLA COMPAGNIA DAMMACCO / LA BUONA EDUCAZIONE – 9, 10

AMIR REZA KOOHESTANI / SUMMERLESS – 9, 10

LICIA LANERA / ROBERTO ZUCCO – 12, 13, 14, 15, 16, 17

AGRUPACIÒN SEÑOR SERRANO / BIRDIE 12, 13

MASSIMO SGORBANI / CAUSA DI BEATIFICAZIONE – 12, 13, 14, 15, 16

MILENA COSTANZO / OH NO SIMONE WEIL! – 14, 15

MILO RAU / EMPIRE 16, 17

ALESSANDRO SERRA / MACBETTU 17, 18

SIMONE CARELLA / ARTEMY 19

SILVIA COSTA / DIALOGHI CON LEUCÒ – 20, 21

BLUCINQUE / BIRD/OSSERVATORIO – 22

LINDA DALISI / AIACE 22