Torino Fashion Week 2018: sfilate ed eventi di moda e design, date e programma

Torino Fashion Week 2018: sfilate ed eventi di moda e design dal 27 giugno al 3 luglio 2018 nella storica città di Torino. Anche quest’anno ritorna la Modest Fashion alla Torino Fashion Week, giunta alla sua terza edizione. La IFDC, organizzazione leader mondiale della Modest Fashion e del design, e la Torino Fashion Week replicano l’iniziativa che nel 2017 ha richiamato l’attenzione della stampa e grande interesse di pubblico. Gli ultimi tre giorni saranno dedicati a IFDC e ai modest fashion designers selezionati.

La Torino Fashion Week è dedicata agli Emerging Fashion Designers e punta su talento, innovazione, unicità e sulla qualità del Made in Italy, prerogative irrinunciabili per incrementare e promuovere l’economia della città e favorire la domanda dei prodotti, investendo sulle capacità degli attori della Moda Piemontese e aiutandone lo sviluppo. Da un lato l’attenzione focalizzata sulla dimensione innovativa ed emergente dell’industria della moda, dall’altro uno spirito internazionale e cosmopolita che accoglie stilisti e buyers da ogni parte del mondo.

Il programma di questa edizione 2018 prevede diverse sfilate e presentazioni di capsule collection realizzate appositamente per la settimana della moda torinese da diversi fashion designer provenienti da tutto il mondo. L’evento sarà anche un’importante occasione per conoscere più da vicino il talento e le creazioni dei designer italiani, sempre con lo sguardo rivolto verso l’internazionale. Ogni giorno si svolgeranno 2 sessioni di sfilate: la prima dalle 17:00 alle 19:00 e la seconda dalle 21:00 alle 23:00. L’evento è gratuito e per partecipare è necessario richiedere l’accredito. Altri eventi si affiancheranno alle sfilate.