Torino Fashion Week 2018 programma: domani in passerella la moda cinese

L’ultima sera salgono in passerella i fashion designer provenienti da diverse parti del mondo, tra i quali i cinesi Dilansi & Haojia e Menshen, e chiude il diciasettenne stilista torinese Lorenzo Ferrarotto già presente alla scorsa TFW. Il giovane prosegue la sua ricerca concentrandosi sulla geometria naturale e sullo studio delle forme. La capsule Forme melodiche racconta 24 ore di donne e ragazze in qualunque parte del mondo si trovino: un pranzo al Ritz a Parigi, una visita al museo del Prado a Madrid, un’oratrice alla conferenza Aquae a Shangai, una nottambula a New York o una splendida sposa al Mulino di Rivoli. Ferrarotto vuole omaggiare Cristobal Balenciaga e la sua fonte d’ispirazione è il pensiero del grande Couturier: il racconto delle epoche passate spagnole. Lorenzo le interpreta con sensibilità italiana per costruire una collezione femminile, indossabile e glamour. Cotone, seta, tessuti tecnici e abbinamenti di colori sono i suoi attrezzi creativi per presentare lo studio sui volumi e le geometrie dell’abbigliamento. Le giacche dalla vita stretta e dai fianchi gonfi, quasi scultoree, si alternano ai bomber casual con cappucci oversize. I vestiti sono corti e impreziositi da patchwork in paillettes per la sera. I pantaloni a tromba si confrontano con pantaloni slim coronati da canotte in maglia o da corazze di petali bianchi rinascimentali.

Biografia Dilansi & Haojia

Originario della “casa della seta in Cina”, a Hangzhou, e il creatore del brand è Jihang Garment Co. Ltd. che lo ha ideato nel 1997 e che si è specializzato nella produzione di vestaglie di seta. Dopo 20 anni di sviluppo, il marchio si è affermato nella produzione di pigiami di seta e distribuisce in tutta la Cina. È presente nei principali centri commerciali, aeroporti, hotel stellati, club di lusso e i capi vengono esportati in molti paesi esteri. La società ha creato con successo “DILANSI”, “Kawadeyouhuo” e altri marchi, tutti che producono pigiami di seta raffinati e di alta qualità. DILANSI è un marchio di alta fascia di M.Q Clothing fondato nel 2008 con il titolo “solo seta”. Basandosi sulla cultura e sulla tradizione della seta cinese, unisce l’estetica della moda orientale con quella occidentale, dando vita ad suo stile unico.

Menshen

Menshen fashion culture (Guangzhou) CO.LTD è stato fondato nel 2017 ed è un marchio di moda indipendente fondato da Jinliang Lin, uno dei 10 migliori stilisti cinesi. Nel brand sono compresi: MENSHEN BY JINLIANG LIN, MENSHEN, MENSHEN KIDS (abbigliamento per bambini). I suoi prodotti includono alta moda, pelletteria, gioielli, boutique, oggetti per la casa, etc. Il designer Jinliang Lin, il cui stile sovverte quello tradizionale cinese, combina elementi orientali con espressioni eleganti e hippie, per creare uno stile inconfondibile. I suoi capi sono un mix di elementi classici cinesi e di particolari della cultura e dell’arte occidentale e il risultato è uno stile unico che piace agli esponenti dell’alta moda cinese.