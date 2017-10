Torino Design of The City, in mostra Pop.Up: l’auto volante del futuro esposta al MAUTO

In occasione di Torino Design of The City, kermesse dedicata al design, il MAUTO – Museo dell’Automobile di Torino offre al pubblico la possibilità di ammirare Pop.Up. Per chi non ne avesse mai sentito parlare, si tratta del primo sistema di trasporto modulare, completamente elettrico e dunque a zero emissioni, pensato per ridurre il traffico nelle affollate megalopoli del futuro.

Nato dall’idea di Italdesign e Airbus, Pop.Up si basa su un sistema modulare per il trasporto multi-modale che sfrutta appieno sia lo spazio terrestre – di superficie e sotterraneo – sia quello aereo. Il progetto, presentato in anteprima al Salone di Ginevra che si è svolto durante lo scorso mese di marzo, rappresenta un approccio concreto per affrontare una delle sfide più difficili del prossimo futuro, il problema dell’aumento esponenziale del traffico previsto per il 2030. Il sistema Pop.Up punta però anche a restituire il proprio tempo ai viaggiatori, liberandoli dall’impegno della guida, grazie a un nuovo modo di muoversi nelle città, flessibile, condiviso e adattabile ma anche introducendo un nuovo sistema di trasporto, centrato sull’utente stesso.

Pop.Up è semplice da usare: i passeggeri pianificano il proprio viaggio e prenotano il trasporto tramite l’app intuitiva. Il sistema propone automaticamente la soluzione di trasporto migliore in base alle informazioni dell’utente, alle tempistiche, al traffico, ai costi, alle richieste di trasporto condiviso, etc., abbinando il modulo aereo o terrestre o altri mezzi di trasporto alla capsula, in base anche alle preferenze e alle necessità dei passeggeri. Sarà quindi possibile ammirare uno dei primi prototipi di automobile del futuro sino al 16 ottobre 2017 presso il MAUTO – Museo dell’Automobile di Torino.

In copertina: Pop.Up – Courtesy of Italdesign Press Office