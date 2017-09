Torino Design Of The City 2017: al via la settimana del design

Torino torna ad essere capitale italiana del design. Il rapporto della città con il design nacque oramai dieci anni fa quando venne insignita del titolo di World Design Capital dall’International Council of Societies of Industrial Design. Nel 2014, il ruolo della città venne consolidato dal titolo di Creative City UNESCO per il Design. Ad anni di distanza, Torino è stata scelta quest’anno come sede della convention biennale di World Design Organization, collateralmente alla quale verrà organizzata una vera e propria Design Week.

Dopo Seoul, Helsinki, Città del Capo, Taipei, WDOTM – l’organizzazione internazionale che promuove il design – ha scelto quest’anno una città italiana per ospitare la trentesima Assemblea Generale che, il 14 e 15 ottobre, vedrà impegnati i propri referenti provenienti da tutto il mondo. E’ proprio in occasione di questa convention che verrà organizzata – dal 10 al 16 ottobre – la Torino Design of the City, una settimana interamente dedicata al design che prevede eventi, meeting, workshop, esposizioni e tour organizzati nei luoghi strategici della città che hanno vissuto e stanno vivendo il fenomeno della rigenerazione urbana.

Come si legge in un comunicato ufficiale, Torino Design Of The City 2017 “nasce con l’obiettivo di portare all’attenzione dei cittadini e degli esperti del settore, nazionali e internazionali, lo stato dell’arte e le nuove tendenze del design contemporaneo e raccontare come, attraverso questa disciplina, si possa intervenire su un organismo complesso come la città”.