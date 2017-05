Top Luxury Boutique Hotel Worldwide: all’Hotel Brunelleschi di Firenze il prestigioso premio

Nell’ambito dell’Ultra Summit 2017, è stato decretato il vincitore del prestigioso premio Top Luxury Boutique Hotel Worldwide. Ad aggiudicarselo quest’anno è stato l’Hotel Brunelleschi di Firenze, già insignito precedentemente di importanti riconoscimenti del settore.

E’ stato Claudio Catani, direttore generale dell’Hotel Brunelleschi di Firenze, a ritirare il prestigioso premio Top Luxury Boutique Hotel Worldwide, affidatogli nel corso dell’Ultra Summit 2017 che si è svolto nel Watergate Hotel di Washington DC lo scorso 22 maggio. Per chi non lo conoscesse, l’Ultra Summit è una convention annuale che riunisce le più esclusive travel agent del mondo. Durante l’evento si svolgono quindi anche gli Awards of Excellence che premiano i migliori hotel del mondo, uno per continente.

Il premio viene affidato sulla base della scelta degli agenti di viaggio tra i più influenti del mondo, scelti tra i lettori della rivista Luxury Travel Advisor. L’Hotel Brunelleschi di Firenze – che ospita anche il ristorante Santa Elisabetta, eccellenza gastronomica della città – non è però nuovo a questo genere di premi: nel corso degli anni scorsi, infatti, è stato anche insignito dei premi Best Luxury Value Hotel o Top Luxury Hotels in Toscana.