Tonino Lamborghini Alpha-One: tecnologia coreana e design di lusso italiano per il nuovo smartphone

Tonino Lamborghini ha presentato a Mosca, presso il raffinato Turandot Palace, il suo nuovo Alpha-One, un device premium realizzato in metallo liquido e raffinata pelle italiana. L’esclusivo smartphone verrà distribuito inizialmente in Russia per poi approdare successivamente sui mercati di Corea del Sud, Emirati Arabi, Cina ed Europa.

Dopo il lancio del lussuoso Tauri80088, Tonino Lamborghini presenta quest’anno un nuovo modello che risponde alle esigenze di una sofisticata clientela internazionale, alla ricerca di accessori di design tecnologici e di lusso. Alpha-One è quindi dedicato a tutti coloro che cercano un accessorio tecnologico “di carattere”, utile sia alla clientela business sia a chi desidera un device esclusivo per l’uso quotidiano. Come si legge in una nota ufficiale, il suo nome nasce dal desiderio di unire sia le caratteristiche uniche del prodotto sia i valori speciali del brand del Toro: leggendario, senza tempo, innovativo, audace e all’avanguardia.

“La nostra vita sta cambiando considerevolmente a causa della rapida diffusione dei dispositivi digitali. Mio nonno e mio padre sono stati entrambi dei grandi innovatori nei loro rispettivi settori. In qualità di rappresentante della terza generazione della famiglia Lamborghini, sono orgoglioso di presentare, insieme a DASAN Networks, un device di lusso che inaugura un futuro ancora più tecnologico e smart per il nostro brand. ALPHA·ONE unisce tecnologia innovativa e specifiche tecniche con lo stile e il design inimitabili del nostro brand” ha commentato Ferruccio Lamborghini.