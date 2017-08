Tonino Lamborghini Alpha One: lo smartphone di lusso disponibile ora anche a Londra e Dubai

Buone notizie per i cittadini europei così come per quelli degli Emirati Arabi: Tonino Lamborghini – brand di accessori, beverages e hotel di lusso – ha infatti annunciato la distribuzione esclusiva dello smartphone premium Alpha One sia in Inghilterra con Harrods e negli Emirati Arabi con Levant.

Per chi ancora non conoscesse Alpha One, ricordiamo che si tratta di uno smartphone di categoria premium che unisce tecnologia all’avanguardia e puro lusso. Il device – così come altri prodotti tecnologici firmati Tonino Lamborghini – sono prodotti grazie alle partnership con DASAN Networks, azienda coreana leader nelle network solution. Tra le caratteristiche principali di Alpha One segnaliamo la presenza di sensore biometrico ad impronta super veloce con varie funzioni, uno slot per dual-SIM, camera frontale da 8MP e principale da 20MP, sistema audio hi-fi con Dolby dual speaker.

Alpha One di Tonino Lamborghini è stato lanciato inizialmente sul mercato russo e sud coreano; a partire da agosto, però, lo smartphone sarà disponibile in esclusiva presso il department store Harrods di Londra ma anche nelle boutique del gruppo arabo Levant-The Mark of Luxury presso il Dubai Mall. “Una distribuzione esclusiva presso rivenditori selezionati come Harrods e Levant dimostra che Alpha·One è riconosciuto in tutto il mondo come smartphone premium grazie alle sue caratteristiche innovative e al valore aggiunto del marchio perfetti per una clientela raffinata ed esigente” ha commentato Min Byeong-Gon, vicepresidente di DASAN Networks.

In copertina, credit: Tonino Lamborghini Alpha One – Courtesy of Press Office Lamborghini