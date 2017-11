Tommy Hilfiger collezione inverno uomo 2017: arriva la linea TommyXRossignol (FOTO)

Tommy Hilfiger annuncia il lancio della collezione TommyXRossignol, una capsule collection invernale da uomo realizzata in collaborazione con Rossignol. Il Gruppo Rossignol è leader mondiale nell’industria dello sci e può vantare 108 anni di attività, nei quali ha saputo combinare alla perfezione prestazioni ed eleganza, comfort e raffinatezza. Disegnati con un’immagine decisa, innovativa e moderna in linea con lo spirito di Tommy Hilfiger, i modelli saranno disponibili presso negozi selezionati Tommy Hilfiger in Europa, America e nella regione Asia-Pacifico, su tommy.com, negli store Rossignol del mondo e su rossignol.com a partire dal 16 novembre 2017.

«Lo sci e gli sport invernali sono sempre stati una mia passione, sin da quando ero bambino», ha detto Tommy Hilfiger. «Da tempo desideravo sviluppare questa capsule collection e Rossignol era il partner perfetto per realizzarla nel migliore dei modi. Grazie ai nostri valori condivisi su qualità, vestibilità perfetta e unione di moda e funzionalità tecnica, abbiamo disegnato una collezione declinata in rosso, bianco e blu che è perfetta sia per le piste da sci che per le metropoli internazionali».

La capsule TommyXRossignol comprende abbigliamento e attrezzature invernali da uomo per lo sport, tra cui giacche imbottite da sci, pantaloni da sci, scarponi, bastoncini e un casco. I loghi di entrambi i brand e la gamma di colori rosso, bianco e blu sono valorizzati in ogni modello, in modo da creare un look ideale per lo sci e l’après-ski e adatto sia per la montagna che per la città. I prezzi retail consigliati per i look vanno da €499 a €699 per i capispalla e da €149 a €399 per maglieria e pantaloni.

I quattro look della capsule TommyXRossignol sono stati presentati a Pitti Immagine Uomo nel gennaio 2017. Presentata assieme alle collezioni uomo Hilfiger Edition, Tommy Hilfiger Tailored, e Tommy Hilfiger autunno/inverno 2017, la capsule si inserisce in un contesto innovativo, ma allo stesso tempo tradizionale, che riflette la passione del brand di mescolare tradizione e modernità.