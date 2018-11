Tom Cruise gossip: che umiliazione per il divo di Hollywood, letteralmente fatto fuori dalla saga di Jack Reacher. Il motivo? Da non credere: è troppo basso. A rendere nota la notizia l’autore britannico Lee Child, che ha spiegato che la nuova serie tv basata sui suoi romanzi avrà un attore più alto di Cruise e con un fisico più ‘importante’ del suo. Bello e bravo, Tom Cruise ha però avuto sempre avuto un cruccio, quello della statura. Un metro e 70cm di altezza che ad Hollywood sono sempre stati un limite per lui. Cruise era stato protagonista di due film di successo basati sul personaggio creato da Lee Child, ma adesso i requisiti richiesti sono cambiati e lui non vi rientra. Chissà come l’attore 56enne avrà preso questo smacco … silurato dalla saga di Jack Reacher proprio per la sua statura nonostante il grande successo ottenuto nei due primi film, Jack Reacher del 2012 e Jack Reacher: Never Go Back del 2016.

L’ex ufficiale della polizia militare creato da Lee Child sarà dunque più alto di un metro e settanta. Un rifiuto alquanto pesante da digerire per Tom Cruise, che da sempre nell’ambiente viene bersagliato dalle malelingue proprio perché ‘basso’. Con queste parole Child ha spiegato le sue ragioni alla Bbc: “Mi è piaciuto molto lavorare con Cruise ed è davvero un bravo ragazzo, ma alla fine i lettori hanno ragione: la stazza di Reacher è molto importante ed è una componente fondamentale di ciò che lui è. L’idea è che quando Reacher entra in una stanza, tu diventi un po’ nervoso per quel primo minuto e Cruise, pur con tutto il suo talento, non ha questa fisicità”.