Tiziano Ferro confida: “Non starei con un uomo che non dichiara la sua omosessualità”

Tiziano Ferro svela a Grazia i retroscena della sua vita sentimentale

Tiziano Ferro ha lasciato Los Angeles, ormai suo domicilio ufficiale, per tornare in Italia e affrontare il tour in partenza, che partirà da Lignano Sabbiadoro l’11 giugno. L’occasione ha portato il cantante a fare una chiacchierata con Grazia a proposito di paure, amori e progetti futuri.

“Se l’amore non arriva non mi accanisco. Non sono un seriale nei rapporti, non colleziono storielle. Ogni tanto i miei amici mi presentano qualcuno, mi dicono: “Questo è perfetto per te”. Non funziona mai. Ho lavorato tanto su di me. In coppia ci dobbiamo dire tutto, non sopporto la polemica e chi si piange addosso. Non ho tempo da perdere” ha detto l’uomo per poi raccontare come sia differente oggi il suo carattere nel contesto di coppia: “Fino a poco tempo fa in coppia ero sempre accondiscendente, non riuscivo a dire tutto quello che pensavo. Così un difetto si ingigantiva. Adesso preferisco non piacere, ma essere onesto. Ero fidanzato, la storia è durata quattro anni. È stata la mia prima relazione, più o meno l’unica. Ci credevo e ho fatto bene. Il trasporto era psicologico, fisico, spirituale. Non si può descrivere, né controllare, era al limite dell’ossessione. Ricordo che siamo andati subito a convivere. Forse oggi non lo rifarei”

Oggi per Tiziano è fondamentale che il suo partner sia una persona equilibrata e cosciente: “Non riuscirei ad avere una relazione con chi non è risolto e non è dichiarato sessualmente in famiglia o pubblicamente. Non punto il dito, so che non è facile, soprattutto in alcuni contesti sociali. Ma come individuo esiste una versione sola di me. A 28 anni sono andato in analisi perché non riuscivo più a vivere. In un paio d’anni ho capito di essere omosessuale e poi, all’apice della carriera, ho deciso di raccontarlo a tutti. Che cosa posso pensare di chi fa esattamente il contrario? Non ne condivido i valori, né la posizione. Non provo stima, mi dispiace”. Infine un pensiero di speranza in relazione al matrimonio: “Ho vissuto la maggior parte della mia vita credendo che non ci fosse una possibilità per me. Ma ora, certo che ci penso“.