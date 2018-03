Tiramisuday: Eataly promuove uno dei dolci più amati della tradizione italiana

In occasione del #tiramisuday, il 21 Marzo, Eataly promuove in tutti i suoi punti vendita, in Italia e Europa, uno dei dolci italiani più amati e apprezzati nel mondo. Dopo lo Spaghetto di Eataly è arrivato il momento di raccontare e promuovere la versione “Tiramisù Eataly”. Ricette semplici e facili da riprodurre a casa, ma realizzate con materie prime di qualità in

linea con la storia e la tradizione dei nostri piatti.

Questi i presupposti secondo i quali Enrico Panero, executive Chef di Eataly Corporate, ha realizzato la sua interpretazione del Tiramisù “L’anno scorso in occasione del decimo anno di Eataly abbiamo creato la ricetta di un piatto che da sempre rappresenta la cucina italiana nel mondo: lo spaghetto al pomodoro, semplificando al massimo la ricetta tradizionale e mettendo così in risalto le materie prime utilizzate. Lo stesso abbiamo fatto quest’anno lavorando alla ricetta del “Tiramisù Eataly” concentrandoci su una modalità per realizzare facilmente, anche a casa, un dessert con una grande storia italiana alle spalle” – ha raccontato lo Chef.

Per celebrare questa giornata dedicata al Tiramisù, Eataly ha deciso di coinvolgere alcuni dei più seguiti food influencer di Torino, Milano e Roma e che ospiterà nella giornata del 21

marzo presso le tre sedi. Tutti gli influencer invitati al contest hanno ricevuto a casa gli ingredienti attraverso Eataly Today (today.eataly.it), il servizio di Eataly dedicato alla spesa online che permette di ricevere comodamente a casa con consegna in giornata non solo prodotti alimentari di alta qualità confezionati, ma anche freschi e freschissimi e hanno potuto così sperimentare e condividere sui social la ricetta di Enrico Panero, l’alta qualità dei prodotti Eataly e la loro creatività.