Tinder: chat nascosta ed esclusiva dedicata a single “di lusso”

Oltre al Tinder che tutti conosciamo ci potrebbe essere un Tinder “segreto”, fatto di chat dedicate esclusivamente a single ricchi e/o VIP. E’ questo quanto affermato dal sito TechCrunch che avrebbe scovato una sorta di app nella app, una rete parallela ed esclusiva all’interno di Tinder.

Per tutti coloro che ancora non la conoscessero, Tinder è probabilmente l’app di incontri più celebre di questi ultimi anni: registrandosi, infatti, gli utenti single possono scegliere e mettersi in contatto – semplicemente facendo scorrere i volti – con quelli che reputano gli aspiranti “anima gemella” più interessanti. Tinder, però, potrebbe celare una parte segreta, una sorta di rete esclusiva dedicata solamente a ricchi e personaggi noti.

Ma come funziona? Secondo le indiscrezioni di TechCrunch, da sei mesi a questa parte la celebre piattaforma d’incontri starebbe inviando, a VIP e ricchi, inviti per quello che sarebbe chiamato “Tinder Select”. A differenza delle persone comuni, i single “di lusso” potranno scegliere se cercare la propria anima gemella tra le persone comuni oppure tra i pochi “eletti” della rete esclusiva “Select”. Almeno attualmente, la compagnia non ha rilasciato ancora commenti ufficiali sulla notizia apparsa in rete.