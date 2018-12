Timberland offerte di lavoro: nuove assunzioni in Europa

Avete voglia di crescere in un importante brand di moda? Siete alla ricerca di un impiego nel settore abbigliamento? Siete disposti a trasferirvi all’estero? Ecco l’offerta di lavoro che fa per voi! Timberland, famosa azienda d’abbigliamento, calzature e accessori, è pronta ad assumere personale da inserire in molti paesi europei: Svizzera, Francia, Germania, Belgio e Inghilterra. Nata a Boston grazie al calzolaio Nathan Swartz, dagli anni ’50 Timberland si conferma una garanzia di stile. Detiene poi un primato assoluto: Timberland è stata, infatti, la prima azienda del settore calzature a creare scarpe impermeabili grazie alla tecnologia di stampaggio a iniezione che permette di fondere la suola al resto della scarpa. Il logo, facilmente riconoscibile, nasce invece molto più tardi, soltanto una ventina d’anni dopo, nel 1975.

Le posizioni aperte

Ecco le posizioni aperte e le relative sedi:

Strategic Account Manager Digital – Stabio, Svizzera

HR Operations & Change Management Director – Stabio, Svizzera

Marketing Trainee Timberland – Amsterdam, Paesi Bassi

Ecommerce Merchandising Trainee Timberland EMEA – Stabio, Svizzera

French Credit Controller – Nottingham, Inghilterra

Product Development Coordinator Timberland – Stabio, Svizzera

Talent Acquisition Specialist (m/f) – Munich, Germania

Assistant ADV – Parigi, Francia

Designer Dickies – Stabio, Svizzera

Sales Associate – Parigi, Francia

Dutch Credit Controller – Nottingham, Inghilterra

Strategic Account Director – Stabio, Svizzera

Digital Customer Analytics Specialist – Stabio, Svizzera

Senior DTC Project Manager – Stabio, Svizzera

Supply Chain Trainee Timberland EMEA – Stabio, Svizzera

Global Product Manager SMU Footwear – Stabio, Svizzera

Retail Systems Technical Specialist – Stabio, Svizzera

Junior Privacy Counsel – Stabio, Svizzera

SAP FI/CO Functional Analyst – Stabio, Svizzera

Wholesale GTM Manager Timberland – Stabio, Svizzera

Wholesale Customer Service Representative – Nottingham, Inghilterra

Chi volesse avere maggiori informazioni su ciascuna posizione aperta non deve fare altro che recarsi sul sito ufficiale di Timberland alla pagina Lavora con Noi, qui è possibile candidarsi compilando l’apposito form e caricando il curriculum vitae.