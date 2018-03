Timberland lancia Flyroam Diaries: street social diary tra musica, lifestyle e viaggio

Parole chiave: viaggio, musica, lifestyle, scoperta e amicizia sotto forma di diario, i Flyroam Diaries. Timberland ha appena lanciato uno street social diary per raccontare il viaggio in tre tappe per l’Italia del duo musicale gli Shazami, composto dall’attore Francesco Mandelli e lo showman Federico Russo.

Un van porterà i due entertainer a documentare momenti estemporanei di incontro con i fan per le strade, raccogliendo per i canali social storie di musica, divertimento e gag improvvisate. La prima tappa si è svolta a Milano, il 13 marzo: il secondo appuntamento sarà invece il 16 marzo a Roma, dove si terrà un secret show featuring il duo musicale rap romano tra i più importanti della scena italiana. In una location tenuta segreta fino a poche ore prima del concerto.

L’ultima tappa è prevista a Napoli, il 23 marzo, con la star del rap partenopeo Clementino che si esibirà in uno street concert gratuito in Piazza Dante che infiammerà le vie del centro, creando un momento di incontro e condivisione di musica e passione. Timberland lancia questo unconventional project per comunicare lo stile e l’urban attitude della nuova collezione di sneaker Flyroam che per la Spring Summer 2018 vengono proposte in due nuove versioni, Flyroam Go e Flyroam One.

La collezione Flyroam è caratterizzata da un design smart e di tendenza ed è concepita per chi ama camminare fino alla meta. Come si intuisce dal nome, si tratta di un modello leggero che permette di vivere la città in tutta libertà e con passo veloce, in pieno stile Timberland.