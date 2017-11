Timberland Don’t Call Me: continua la campagna tutta al femminile (FOTO)

Continua la campagna Don’t call me… di Timberland, un progetto ispirato alle donne sempre in movimento, curiose e dalla forte personalità, che non hanno paura di esprimere le proprie idee andando contro i cliché imposti dalla società. Ed è stata proprio la rottura di un cliché e la voglia di creare un happening inaspettato che hanno dato vita alla garage dinner organizzata da Timberland per celebrare Courmayer Valley, il boot metropolitano dallo stile femminile e Venice Park, lo stivaletto elegante, dalle linee classiche con tomaia in pregiata pelle pieno fiore.

Un dinner party only for girls ospitato all’interno di un vero garage – MILANOGARAGE di via De Sanctis – tra auto d’epoca, cucina urban-chic e allestimenti fashion; una location insolita per una cena e decisamente lontana dal mondo femminile nell’immaginario comune, un evento originale e all’avanguardia in linea con la campagna Don’t call me conventional. Un accostamento sorprendente quello delle auto con il cibo e con i boot Timberland realizzati da un team di designer specificatamente dedicati all’ideazione di accessori dal gusto europeo e pensati per una donna cosmopolita.

In partnership con il collettivo femminile We Are Lovers, parte integrante del progetto #dontcallme che vede donne forti come protagoniste di una call to action per raccontare storie di vita, la cena è stata l’opportunità per concludere la nuova campagna ‘real life’ di Timberland.

Oltre alle creative milanesi, la presentatrice TV Fiammetta Cicogna, la modella scozzese Emma Louise Connoly, il social magazine Freeda, la style influencer Linda Tol: sono state molte le donne che hanno raccontato la loro storia interpretando i prodotti focus della stagione, tra cui Venice Park, nuovo must-have per una stagione invernale a misura di donna!