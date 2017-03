Tiffany & Co. featuring con 5 artisti alla Biennale del Whitney Museum 2017

Tiffany & Co., sponsor della Biennale del Whitney Museum 2017, annuncia una speciale collaborazione con cinque tra i 63 artisti partecipanti: Ajay Kurian, Carrie Moyer, Shara Hughes, Raúl de Nieves e Harold Mendez.

Gli artisti, selezionati dai co-curatori della Biennale Christopher Y. Lew e Mia Locks, hanno potuto esprimere appieno le proprie peculiarità e il proprio stile artistico e hanno avuto l’opportunità di collaborare con gli artigiani di Tiffany, per dare vita a oggetti d’arte e gioielli unici. Le creazioni realizzate, che rappresentano l’impegno di Tiffany nel mondo dell’arte, saranno in vendita in esclusiva presso il flagship store di Tiffany & Co. di Fifth Avenue a NYC e presso lo shop del Whitney Museum.

Ogni artista ha inoltre ideato l’installazione della vetrina del negozio Tiffany & Co. di Fifth Avenue a New York in cui è esposta la propria creazione. Le stesse vetrine arriveranno anche a Milano, nel negozio di Via della Spiga 19/a per il Salone del Mobile.