Tiffany City HardWear: la collezione dedicata a New York con madrina Lady Gaga (foto)

Ve la ricordate la splendida Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany che in una New York semi deserta osserva sognante la vetrina dell’iconica gioielleria? Ecco, sulla scia di questa visione Tiffany & Co. presenta Tiffany City HardWear, una nuova collezione di gioielli che rappresenta l’energia e lo spirito di New York City. Volto della nuova campagna è Lady Gaga che interpreta al meglio lo stile grintoso, dinamico e ribelle della città di New York.

Il nome e il design della collezione prendono ispirazione dall’anima urbana di questa metropoli dove l’alta moda si mixa con lo street style, per un look moderno e ribelle ma sempre elegante e sofisticato. I gioielli Tiffany City HardWear sono classici e al tempo stesso, anche moderni. Ispirata da un bracciale, pezzo unico appartenente agli archivi Tiffany & Co. del 1971, la collezione comprende orecchini, anelli, collane, pendenti e bracciali ed è perfetta da indossare con ogni tipo di look. Il design esalta il metallo e cattura lo spirito industriale della città. Una collezione

dall’anima grafica, in cui la caratteristica maglia “Link” è contraddistinta da linee

semplici e pulite.

La collana a catena in oro giallo è creata con maglie in scala con una speciale chiusura a scomparsa.

Gli orecchini a tripla goccia hanno un design perfettamente simmetrico che cattura lo sguardo da ogni prospettiva.

Il bracciale è una reinterpretazione del gioiello originale ed è arricchito da un lucchetto e da una piccola sfera staccabili, perfetti per creare uno styling altamente personale e versatile.