Tiffany cena di Gala a Tokyo 2017: ospite d’onore Kylie Minogue (FOTO)

Tiffany & Co. ha tenuto una cena di gala esclusiva presso Happo-en (Meguro Ward, Tokyo) per celebrare il lancio di “Meraviglie Naturali”, mettendo in mostra la collezione dei gioielli della raccolta creata dal leggendario designer Jean Schlumberger. La collezione è un omaggio a Jean Schlumberger, uno dei più grandi geni artistici del XX secolo

secolo e i suoi disegni altamente fantasiosi.

L’impressione di Schlumberger per la natura è espressa in modo elegante nel suo unico design che racchiude flora e fauna. Schlumberger è entrato a far parte di Tiffany negli anni ’50 e i suoi disegni ancora oggi affascinano i clienti. I suoi disegni sono ispirati alla natura e utilizzano colori di pietre preziose per creare opere uniche, perfezionate da artigianato del marchio Tiffany.

Circa 200 ospiti sono venuti in Giappone da tutto il mondo per partecipare alla festa speciale di gala

del lancio della collezione “NATURAL WONDERS“. La sede, Happo-en, evidenzia una fusione della bellissima natura e cultura del Giappone. La serata è iniziata con un’ emozionante, moderno tamburo giapponese. Inoltre, un ospite a sorpresa, la superstar Kylie Minogue è arrivata in Giappone rendendo la serata davvero unica.