Aveva solo 3 anni Thylane Blondeau quando nel 2005, all’entrata dell’asilo, è stata notata dallo stilista francese Jean-Paul Gaultier che l’ha voluta fortemente per la sua sfilata bimbi della Paris Fashion Week. Quel viso angelico, gli occhioni azzurri, la pelle chiara e capelli castani hanno fatto breccia nel cuore di tutti. Thylane oggi vanta più di 1,1 milioni di follower su Instagram e fa parte di quella generazione di modelle che punta alla bellezza naturale. Non solo, da poco ha lanciato un suo marchio, Heaven May, incentrato sullo street style anni ’90. Un mix di stile, creatività e intelligenza che sono le chiavi per il successo: Thylane Blondeau le ha tutte.

Thylane Blondeau: il mondo della moda e non solo

Thylane Blondeau svetta sulle passerelle e in classifica tra le modelle più amate del 2019. Questa top model francese nata a Aix pian piano sta facendo strada nel fashion system: forse ruberà la scena alle sorelle Hadid? Per il momento Thylane è già sulla strada per il successo, oltre alle passerelle, la top model lavora nel mondo dello spettacolo, ha recitato nel film “Belle & Sebastian: The Adventure Continues” del 2015 e lo scorso anno ha preso parte alla campagna pubblicitaria realizzata da Dolce&Gabbana a Capri. Insomma, la Blondeau è destinata a lasciare il segno nello show business e nel mondo della moda. Fa parte della generazione millennialls, è bella e talentuosa, da poco ha lanciato anche una collezione di abiti sportivi e le riviste come l’Officiel scelgono di metterla in copertina. Thylane è stata decretata come la donna più bella del mondo.

Il marchio Heaven May di Thylane Blondeau

Il marchio Heaven May pensato e realizzato dalla top model francese Thylane Blondeau rappresenta a pieno la generazione millennials, mette insieme lo stile anni ’90 fatto di felpe oversize e colori accessi, a uno stile chic e minimal grazie a cappotti e gonne monocrome. Le campagne pubblicitarie sono all’insegna del mondo urban e partecipa anche la stessa Thylane allo shooting. Fashion blogger come Caroline Daur scelgono di indossare gli abiti realizzati dalla top model. Il marchio sprizza creatività da tutti i pori , attualmente il marchio conta su Instagram 19,8 mila followers ed è in vendita solo online. Thylane è una vera enfant prodige.