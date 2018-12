Thun offerte di lavoro: nuove assunzioni in Italia, ecco come candidarsi

Thun, ha avviato una nuova campagna recruting volta all’assunzione di nuove figure professionali. La celebre azienda di oggettistica di lusso è alla ricerca di diversi profili, da quelli junior, per chi non ha esperienza comprovata alle spalle, alle figure senior, ossia di esperti del marketing, vendite e altri settori. Le offerte lavorative di Thun sono rivolte perlopiù a giovani diplomati e laureati. Al momento sono 30 le posizioni aperte per inserimenti immediati in Italia. È nata nel 1950 grazie ad un’intuizione dei conti Otmar e Lene Thun, che nella cantina di Castel Klebestein, a Bolzano, fanno partire il progetto ambizioso delle Officine Ceramiche Thun. Lene, ispirandosi al volto dei suoi figli mentre dormivano al lettino, ha realizzato la sua opera prima, l’Angelo Originale di Bolzano, oggi tra i simboli del marchio di oggettistica di valore. Inutile dire che nel giro di poco Thun conquista la clientela, persino quella più esigente. Oggi Thun è tra le principali realtà internazionali: vanta infatti, più di 1.200 punti vendita in Italia e nel mondo.

Vediamo quali sono le posizioni al momento aperte. Come dicevamo ci sono importanti opportunità di stage anche per giovani diplomati e neolaureati. Un’occasione importante se si considera il prestigio dell’azienda Thun. Ecco le figure ricercate con le relative sedi:

Addetta/o alle vendite – Torino

Addetta/o alle vendite – Imola

Store Manager – Salerno

Store Manager – Casamassima

Addetto/a alle vendite part time per periodo Natalizio – Novara

Addetto/a alle vendite part time per periodo Natalizio – Tavernola

Controller – Bolzano

Addetta/o alle vendite- Peschiera Borromeo

Addetto/a alle vendite part time per periodo Natalizio – Torino

Addetto/a alle vendite part time per periodo Natalizio – Biella

Assistente Wholesales – Bolzano

Hr Retail Business Partner – Area Nord

District Manager – Lombardia Orientale e parte dell’Emilia

Addetta/o alle vendite PT 50% – Riccione

Addetta/o alle vendite PT 50% – Ascoli (Città delle stelle)

Addetta/o alle vendite PT 50% – Faenza

Addetta/o alle vendite PT 50% – Roma Galleria Alberto Sordi

Addetta/o alle vendite – Forlì

Addetta/o alle vendite PT 50% – Castelromano

Addette vendita – Periodo natalizio – Thun Caffè di Milano

Addetta/o alle vendite – Rimini

Addetta/o alle vendite – Roma zona Casalbertone

District Manager – Bolzano

Addetto/a ai Servizi Generali – Bolzano

Store Manager – Casalecchio di Reno

Stage Digital Marketing – Bolzano

Real Estate Manager – Bolzano

Visual Merchandiser – Bolzano

Store Manager Zona – Napoli

Addetta/o alle vendite – Cremona

Store Manager – Cremona

Esperto in caffetteria – Milano

Stage Graphic Designer – Bolzano

eCommerce Manager – Milano

IT Junior Business Analyst – Bolzano

Direttore Fondazione Lene – Bolzano

Stage addetta/o alle vendite – Bassano del Grappa

Store Manager – Rovigo

Esperti in caffetteria – Rovigo

Stage addetta/o alle vendite pdv diretto Savignano sul RubiconeRetail · Pubblicato il 28/06/18

Esperti in caffetteria – Montebelluna

Addetta/o alle vendite – Bolzano

Esperto in caffetteria – Cittadella

Distribution Planner – Bolzano

Junior IT – Bolzano

Retail Allocator – Bolzano

Insomma si cerca in tutt’Italia. Chi volesse avere maggiori informazioni e dettagli su ciascuna posizione aperta non deve fare altro che visitare il sito ufficiale Thun, alla sezione OnBoard (Lavora con Noi). Qui è possibile inviare la propria candidatura compilando l’apposito form. Thun è un marchio di successo, l’azienda è in forte crescita, punta sempre più in alto. Per questo vi suggeriamo di monitorare costantemente la pagina: Thun, infatti, è costantemente alla ricerca di personale da assumere.