Thriller, usciva oggi l’album musicale più venduto di sempre

Il 30 novembre 1982 usciva Thriller, l’album dei grandi numeri. Centoquindici milioni di copie vendute, di cui un milione soltanto nella prima settimana di vita. Cifre vertiginose, che hanno consacrato Michael Jackson, quale re e icona del pop. Inutile dire che questi sia l’artista dei record: è stato uno dei pochi artisti ad essere stato inserito per due volte nella Rock and Roll Hall of Fame. Ha vinto centinaia di premi, tra cui, oltre a 40 Guinness World Record, 15 Grammy Award, 40 Billboard Awards, 26 American Music Awards, e 16 World Music Awards. Nel 1997 Michael Jackson viene definito da un sondaggio «l’uomo più popolare del pianeta» e nel 2016 è l’artista scomparso con i maggiori guadagni della storia (più di 825 milioni di dollari in un solo anno!). Torniamo ora a Thriller, pubblicato dalla Epic, frutto in parte della collaborazione con grandi artisti come Paul McCartney, Toto ed Eddie Van Halen.

Il disco arrivò dopo il successo di Off the Wall del 1979, proponendo 9 brani. Si trattava del sesto album di Michael Jackson e il primo della storia a piazzare tutti i singoli estratti, ben 7 su 9 brani, nella Top 10 americana: The Girl Is Mine (arrivato alla numero 2), Billie Jean (alla numero 1), Beat It (alla numero 1), Wanna Be Startin’ Somethin’ (alla numero 5), Human Nature (alla numero 7), P.Y.T. Pretty Young Thing (alla numero 10) e l’omonima Thriller (alla numero 4). Billie Jean è senza dubbio il brano più famoso del disco: la canzone lanciò, infatti, la celeberrima camminata all’indietro del Moonwalk, facendo schizzare in alto le vendite non solo negli Usa, ma ovunque. Con i singoli Beat It e Thriller poi l’album spopolò in tutto il mondo.

Nel 1984 il disco si aggiudicò 8 Grammy Awards, altro record di vittorie per un album, e una settantina tra dischi d’oro, platino e diamante tra USA, Europa e Australia. Il video di Thriller una vera rivoluzione, soprattutto per gli effetti speciali. Il corto di genere horror, girato dal celebre regista John Landis, è ancora oggi tra i più cliccati di YouTube. Dopo la morte di Michale Jackson nel 2009, le vendite dell’album sono tornate a salire. Pensate che sono state vendute nel giro di poco oltre 2 milioni di copie.