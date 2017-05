Thomas di Amici: “Avrei voluto che Morgan rimanesse, ci siamo già sentiti al telefono”

Thomas Bocchimpiani era fra i favoriti alla vittoria dell’edizione di Amici 2017. Amato dal pubblico e dalla critica perché, a dispetto dei suoi 17 anni, il giovane già possiede della qualità notevoli come performer. La rete è insorta quando il “cucciolo” della scuola è stato eliminato. Ecco cosa ha raccontato a Vanity Fair il giovane talento.

“Ho visto la reazione sui social. Mi fa piacere perché vuol dire che quello che ho fatto è stato apprezzato, ma io non vivo l’eliminazione come una sconfitta. Il mio percorso artistico non è finito ad Amici, anzi, ora ne inizia un altro. Fino a qui sono cresciuto e sono certo che quello che ho imparato mi servirà anche fuori“. Morgan non ha mai nascosto di avere una preferenza verso Thomas: “Sarebbe stato bello continuare il percorso con i due direttori artistici, lui ed Emma. Come avevano proposto a un certo punto, in puntata. Per noi della squadra dei Bianchi una sua collaborazione con Emma sarebbe stata l’apoteosi. Entrambi avevano un sacco di cose da darci, da condividere e insegnarci. Sono molto felice di aver lavorato con lui, del lavoro fatto insieme. Mi fa piacere abbia intravisto sfumature della mia personalità e abbia cercato di lavorarle, per tirarle fuori. In realtà mi ha contattato subito dopo l’uscita. Mi ha fatto molto piacere parlare di nuovo con lui“.

Tanta maturità e umiltà emergono dalle parole dell’adolescente: “Sogno in grande e lavoro tanto per garantire i miei sogni. Devo sudarmeli“. Talento e supporto del pubblico non mancano di certo a questo giovanissimo cantante, i presupposti per un futuro roseo ci sono tutti.