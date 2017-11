The One Milano: a febbraio 2018 sfilano colori e geometrie delle collezioni A/I 2018-2019

The One Milano è pronto a far vivere le nuove suggestioni della moda Haut à Porter: l’appuntamento è infatti a febbraio 2018 quando, presso i padiglioni di fieramilanocity, si potranno ammirare le proposte firmate dalle migliori aziende internazionali e dai brand emergenti per la stagione A/I 2018-2019.

Sono state rese ufficiali le date di The One Milano, il Salone dell’alto di gamma in programma a febbraio 2018; l’appuntamento è quindi dal 23 al 26 febbraio prossimi, all’interno dei padiglioni 3 e 4 di fieramilanocity. Lo sguardo della nuova edizione della kermesse va verso il futuro, pur continuando a tenere forti radici in uno stile pulito che gioca con le superfici e le illumina di bagliori metallici, accessori ma talmente connessi all’immagine principale da rendere visibile lo scambio di energia tra le parti. Un messaggio che racchiude in un tratto iper-realista forme, volumi e geometrie che rimandano alle strutture architettoniche razionaliste, proposte con forza nella location che ha ospitato il servizio fotografico.

Già dall’immagine pubblicitaria – firmata dal fotografo Gautier Pellegrin – The One Milano dà di sé e delle collezioni dei suoi espositori l’immagine di una donna metropolitana, assolutamente contemporanea, capace di dettare con classe il suo urban style. Per maggiori info, www.theonemilano.com.