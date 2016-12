The Jetsons, in vendita la casa ispirata al celebre cartone

Idee Regalo di Natale 2016 last minute davvero originali? Un’investimento immobiliare purchè sia di lusso e fuori dagli schemi.

Guardando le immagini della casa in stile futuristico di Scottsdale, in Arizona, sembra che manchino solamente George, Jane, Elroy e Judy Jetson, i protagonisti del celebre cartone animato di Hanna e Barbera degli anni Sessanta. Anche se si tratta di personaggi immaginari, probabilmente apprezzerebbero molto questa proprietà disegnata da Bing Hu nel 1998.

Dall’esterno l’abitazione sembra sia composta da blocchi cilindrici e da acciaio, mentre all’interno i 930.000 metri quadrati di superficie calpestabile presentano varie meraviglie della modernità. Si passa dai pavimenti di piastrelle nere ai pannelli metallici del soffitto. Addirittura la cucina è attrezzata con l’ultima tecnologia, tra cui porte telescopiche che permettono di accedere all’esterno, offrendo una vista altrettanto mozzafiato.

L’unica cosa che probabilmente i Jeston non riconoscerebbero è il panorama del deserto che circonda la proprietà. Anche se alcuni non apprezzerebbero, ci sono vetrate che coprono intere pareti che incorniciano la veduta. La zona da pranzo e della cucina si aprono verso l’esterno per creare una connessione di continuità tra i due spazi, inoltre, è presente una piscina olimpionica a fronte negativo. La maggior parte degli interni e degli esterni è decorato e rifinito con l’acciaio, rendendo la casa piuttosto cool durante tutto l’anno.

Per chi fosse interessato, la lussuosa proprietà di Scottsdale, si trova al 11452 di E. Salero Drive ed è sul mercato per 3,5 milioni di dollari, equivalenti a circa 3 milioni di euro.

La casa è composta da sei stanze da letto, di cui una camera padronale con flex room, oltre ad una biblioteca privata, un ufficio, uno studio d’arte e sei bagni. Nel seminterrato è allestita una zona dedicata ai bambini, con uno studio per la ginnastica e la danza, una stanza per gli ospiti e una stanza dedicata al biliardo che può diventare anche un piccolo cinema privato. Sono inoltre presenti un garage che può contenere quattro automobili, così come una depandance con due stanze da letto e una veranda con caminetto.

Gli interni e gli esterni combinano vari materiali, texture e colori, assumendo un look coeso ed eccentrico. Allo stesso modo, le opere d’arte moderne e l’arredamento audace riescono a convivere serenamente, nonostante la cacofonia visiva che contraddistingue questa proprietà. Si tratta comunque di una casa unica nel suo genere.

In collaborazione con: www.luxuryestate.com