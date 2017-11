The Grand Tour 2, uscita in Italia e anteprima: premiere esclusiva durante il Motor Show di Bologna

E’ tutto pronto per la nuova stagione di The Grand Tour, popolare serie originale Amazon di cui vi mostreremo sotto una parte del making off. La presentazione – in attesa dell’uscita ufficiale – sarà però mostrata di esclusiva durante il Motor Show di Bologna 2017, celebre kermesse dedicata a 360 gradi al mondo delle automobili e che avrà quest’anno un occhio di riguardo verso i temi che riguardano l’innovazione nel settore.

L’evento di presentazione di The Grand Tour 2 – aperto a tutti i visitatori del Motor Show di Bologna previa iscrizione – sarà presentato da Alessia Ventura che ospiterà sul palco Christoph Schneider, Responsabile EU delle Licenze TV di Amazon Prime Video. Amazon Prime Video sarà inoltre presente per tutta la durata del Motor Show di Bologna, dal 2 al 10 dicembre, con un divertente stand dedicato a The Grand Tour in cui tutti i fan potranno scattare la propria foto. Questo evento di lancio è parte di un più ampio programma di festeggiamenti per l’arrivo della seconda serie di The Grand Tour con anteprima in contemporanea nello stesso giorno anche a Londra, New York, Essen, Parigi, San Paolo, Città del Messico e a Sydney.

Per la seconda stagione di The Grand Tour, Clarkson, Hammond e May hanno girato cinque continenti visitando tanti luoghi come mai prima d’ora tra cui Croazia, Mozambico, Dubai, Spagna, Svizzera, Colorado e New York e stabilendo poi la sede permanente della gigantesca tenda studio tra le colline dei Costwolds. La seconda stagione di The Grand Tour sarà poi disponibile in streaming per tutti gli utenti Amazon Prime Video a partire dal’8 Dicembre e i nuovi episodi verranno caricati settimanalmente. I clienti iscritti ad Amazon Prime possono rivedere in qualsiasi momento la prima stagione su Prime Video e seguire The Grand Tour su Facebook, e Twitter per essere sempre informati sulle novità riguardanti la serie.