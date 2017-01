The Founder, Silence e tutti i film da vedere al cinema nel week-end

Se siete alla ricerca di idee per un fine settimana al cinema allora questo articolo fa per voi. Sarà un week-end all’insegna dei grandi film quello che si è aperto quest’oggi: tra i titoli più chiacchierati c’è sicuramente The Founder ma anche Silence e Allied.

The Founder, Silence e Allied… Sono questi i titoli più attesi di questo fine settimana. Con una grandissima interpretazione di Michael Keaton, The Founder racconta la storia della nascita della celebre catena di fast-food McDonald’s. Il regista John Lee Hancock racconta quindi la storia di Ray Kroc, l’uomo che ha trasformato un chiosco in una multinazionale. Acconto a Keaton anche Nick Offerman e John Carroll Lynch nel ruolo dei due ristoratori. Il film di Hacock – già regista di Saving Mr Banks – è sicuramente quello più discusso del fine settimana: sul New Yorker si legge infatti che “rischia di essere il primo film della nuova era trumpista”. Perchè? L’imprenditore cinico, deciso e pronto a tutto (o quasi) per arricchirsi non può che far pensare al neo-eletto Presidente Donald Trump.

Tra i film da vedere al cinema nel fine settimana anche Silence di Martin Scorsese, tratto dal romanzo “Silenzio” dello scrittore cattolico giapponese Shūsaku Endō: la pellicola racconta del viaggio di due gesuiti portoghesi in Giappone, alla ricerca del loro mentore che – a causa delle torture subite – ha sconfessato la propria religione. Infine vi suggeriamo Allied, la pellicola “galeotta” che ha portato sui tabloid di tutto il mondo l’ipotesi di una relazione tra Brad Pitt e Marion Cotillard. Il film, del regista Robert Zemeckis, racconta una storia d’amore messa a dura prova dalle vicende della Seconda Guerra Mondiale.