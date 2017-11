The Fashionable Lampoon, arriva in edicola la nuova edizione: il rinnovamento passa dalla letteratura

The Fashionable Lampoon si evolve: il celebre magazine – da sempre specializzato in moda e arte – cambia volto inserendo tra le sue pagine anche la letteratura. Il magazine evolve, si rinnova e cambia quindi volto con nuovi percorsi, strumenti, idee: il nuovo numero – in edicola in Italia e nel mondo a partire dal 9 novembre – presenta importantissime novità.

Lampoon si muove attraverso la contaminazione dei generi, partendo dall’idea che il dialogo e la mescolanza tra diversi linguaggi sia leva fondamentale per decifrare la contemporaneità. Protagonista del rinnovamento è la letteratura, in veste meticcia: ad accompagnare i servizi fotografici saranno infatti i testi inediti di grandi scrittori classici ma anche di giovani autori italiani, curati e introdotti da Gian Paolo Serino.

In particolare, saranno le voci di Émile Zola, Francis Scott Fitzgerald, Jack London, Sinclair Lewis a rendere più preziose le pagine di Lampoon: non mancheranno però interviste ad autori come Edward Field e Melanie Benjamin e racconti inediti di scrittori come Mattia Signorini. E la cover? Considerato oggi il più grande fotografo del mondo, Nick Knight firma lo scatto per la copertina di questa prima edizione internazionale, con una storia interna di dieci pagine. Davanti all’obiettivo, la modella Jazzelle Zanaughtti, anche conosciuta come UglyWorldWide.