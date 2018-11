The Dedica Anthology, nuovo brand di contemporary hotellerie

E’ The Dedica Anthology, brand di nicchia che si pone l’obiettivo di reinventare la categoria luxury, creando luoghi che ispirano e rituali rilassanti che seguono in modo consapevole il ritmo della vita contemporanea degli ospiti internazionali.

Con headquarter a Milano e con un portfolio di sette proprietà storiche in Italia e in Europa, The Dedica Anthology combina un forte sense of placee l’eredità del passato con un’attitudine curated, contemporary, focalizzata in modo intuitivo sull’esperienza dell’ospite.

Tra le novità del brand la pubblicazione Dedica Reading, un magazine che, attraverso il design e i contenuti, racconta le storie degli hotel, la personalità degli hotel e il loro mondo.

Nella Primavera 2019, la creazione del Dedica Design Studio di Milano, per definire la direzione artistica della visione estetica degli hotel, e Dedica ‘for the Arts’, la piattaforma che supervisiona il restauro del palazzo rinascimentale di Dedica Anthology a Firenze, inclusi i dipinti e gli affreschi della Scuola di Luca Giordano, che sono parte dell’anima dell’edificio.

Il marchio The Dedica Anthology comprende Palazzo Naiadi a Roma, Palazzo Matteotti a Milano, Grand Hotel dei Dogi a Venezia, New York Palace a Budapest, Carlo IV a Praga, Palazzo Gaddi a Firenze e Hotel Plaza a Nizza, oltre all’Hotel Bellini a Venezia, un’ulteriore proprietà del brand.