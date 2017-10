The Brow Bar: nasce a Milano il primo atelier italiano dedicato alle sopracciglia

Apre a Milano – in pieno Quadrilatero della Moda – The Brow Bar, sesto negozio al mondo nonché primo atelier italiano interamente dedicato alle sopracciglia. Queste ultime, infatti, rappresentano la cornice dei nostri occhi e, insieme a questi ultimi, sono responsabili dell’intensità dello sguardo di ognuno di noi. E’ proprio per questo motivo che le sopracciglia curate sono la base, non solo per un buon make up, ma anche per uno sguardo da lasciare senza fiato.

The Brow Bar – situato in via Bigli 24 – è quindi la prima boutique italiana dove le sopracciglia sono le protagoniste assolute. Al suo interno, le beauty expert si prenderanno cura di loro, studiando e realizzando la forma più adatta per ciascuna tipologia di viso. Nell’armonia del viso, le sopracciglia sono infatti quel dettaglio che dà personalità e carattere: se curate da professionisti, infatti, sono in grado di valorizzare e risaltare lo sguardo e di conseguenza armonizzare il volto; ne bilanciano i lineamenti e le espressioni. In The Brow Bar per la prima volta viene dato il giusto spazio all’architettura di questo importante accessorio del viso.