Tezenis sfilata show: parata di vip in passerella, c’è anche Emma Marrone

Tezenis sfilata show per presentare la nuova collezione intimo per l’Autunno-Inverno. Parata di star in passerella, da Emma Marrone a Paris Hilton. L’evento di moda è stato un fashion show interattivo che all’insegna del sodalizio con il mondo della musica. Per la presentazione della collezione underwear autunno-inverno Tezenis, il brand ha allestito a Verona una sfilata spettacolare – è proprio il caso di dirlo – in stile club newyorkese, portando in passerella trasparenze e colori, le stampe floreali e il classico ed immancabile total black.

La nuova collezione unisce stile romantico e vintage alternandolo a quello più ‘rock’. Tanti i richiami folk ma anche romantiche nostalgie dal sapore bohémien. Le linee minimal ed essenziali per valorizzare la silhouette e un nuovo stile che mette in cattedra anche il fascino curvy e la sensualità vintage degli anni ’60. I capi perr la prima parte della stagione sono un ritorno alla tradizione, con forme ‘invisibili’ che valorizzano il corpo anche con i suoi piccoli difetti; i materiali utilizzati leggeri, con pizzi e ricami floreali dai richiami folk. Torna il velluto nero ma anche viola e carta da zucchero. L’intimo per la stagione invernale protende di più verso le linee barocche e ‘tech’, a passo con i tempi, con colori più scuri, dall’effetto metallizzati e glossy per i crop top; sottovesti ‘alien skin’ o in lurex e lacci, per una mise techno-hard e sexy.

Parata di star all’evento: Annalisa ed Emma Marrone, Levante e Francesca Michielin, tra i nomi italiani, ma non sono mancate influencer e youtuber al défilé, tra cui Valentina Ferragni, sorella della più famosa Chiara. Ancora, Patricia Manfield e l’ex gieffina Giulia de Lellis. In passerella Paris Hilton sexy ed ironica. Collezioni, quelle di Tezenis, che si rinnovano ogni tre mesi, proprio per intercettare le ultime novità in fatto di intimo, costumi e calzetteria per donna, uomo e bambino.

