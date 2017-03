Tesla Revolution 2017: al via la seconda edizione dell’appuntamento per appassionati di mobilità elettrica

Manca pochissimo a Tesla Revolution 2017, la seconda edizione dell’appuntamento dedicato agli appassionati delle auto elettriche ed, in particolare, delle vetture Tesla. Si terrà infatti il 25 marzo 2017 l’evento che avrà come protagonista assoluto il tema della mobilità elettrica: gli appassionato si incontreranno quindi presso l’Hotel e Golf Club “Le Robinie” di Solbiate Olona, in provincia di Varese.

Mancano poco più di 15 giorni al secondo appuntamento internazionale dedicato alla mobilità elettrica, il Tesla Revolution 2017: nella cornice dell’Hotel e Golf Club “Le Robinie”, Tesla Club Italy radunerà circa 400 persone tra professionisti del settore, imprenditori, rappresentanti di aziende ma anche appassionati e ovviamente possessori di vetture uscite dalla casa automobilistica fondata da Elon Musk. I temi affrontati saranno moltissimi: dai sistemi di ricarica allo sviluppo della mobilità elettrica in Italia, i partecipanti avranno modo di approfondire “a tutto tondo” il tema delle auto elettriche.

Tesla Revolution 2017, però, sarà anche l’occasione per toccare con mano tutti i modelli creati dall’azienda di Elon Musk: Tesla Roadster, TeslaModel S e Tesla Model X. Che ne sarà invece di Tesla Model 3? Per tutti coloro che non avessero seguito i nostri precedenti approfondimenti, ricordiamo che a luglio 2017 prenderà il via la produzione di quella definita pre-serie. Da settembre 2017 inizierà invece la produzione vera e propria, che sarà dapprima di 5mila esemplari a settimana per poi arrivare a 10mila. Gli interessati a Tesla Revolution 2017, comunque, potranno acquistare i biglietti sul sito web dedicato: www.teslarevolution.net.