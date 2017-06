Tesla Model Y, prezzo e news: ecco le prime immagini del SUV elettrico

Novità in casa Tesla. A pochi mesi dall’arrivo su strada dell’attesissima Tesla Model 3, la casa automobilistica fondata da Elon Musk alza il sipario su quella che sarà una delle vetture più attese dei prossimi anni. Sono state infatti condivise in rete le prime immagini del SUV elettrico Tesla Model Y.

La casa automobilistica fondata da Elon Musk non smette di far parlare di sé. Dopo tutte le indiscrezioni a pochi mesi dal lancio nonchè dall’inizio della produzione in massa della nuovissima Tesla Model 3, il colosso statunitense ha deciso di rendere note le prime immagini di Tesla Model Y. Da quanto si sa, si tratta del primo SUV completamente elettrico del panorama automobilistico mondiale e, molto probabilmente, anche il primo ad essere dotato del celebre Autopilot. Ma cosa sappiamo sinora?

Dalle immagini – attualmente solamente un teaser – è possibile vedere una linea che non riprende né la Tesla Model 3 né le più “anziane” Tesla già sul mercato. Elon Musk – fondatore della casa automobilistica – attualmente non si è soffermato su quelle che saranno le caratteristiche della nuova Model Y. Del primo SUV elettrico – quarta vettura della gamma Tesla – sappiamo però la data d’uscita: se la presentazione è già prevista per il 2019, infatti, l’arrivo su strada non sarà prima del 2020.