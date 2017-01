Tesla Model S: prezzo e caratteristiche della nuova 100D

Grandi novità in casa Tesla Motors che, in attesa dell’uscita di Tesla Model 3, ha lanciato la nuova Tesla Model S 100D: la vettura – elettrica come tutte le Tesla – si colloca tra la Tesla Model S 90D e la versione top di gamma Tesla Model S P100D. Stando a quanto affermato dall’azienda, quest’ultima arrivata è la più performante dal punto di vista dell’autonomia.

Sebbene continuino a trapelare nuovi rumors in merito all’attesa Tesla Model 3, Tesla Motors ha deciso di lanciare la nuova Tesla Model S 100D: questa nuova versione, almeno a livello di motorizzazione, somiglia moltissimo a quella da 90 kWh. In particolare, anche questa nuova elettrica è dotata di doppio motore, può raggiungere una velocità massima di 250 km/h e raggiunge altresì i 100 km/h in 4,4 secondi. La batteria, però, è più capiente rispetto alla “sorella minore” tanto che l’autonomia passa da 557 a 632 chilometri.

In attesa di Tesla Model 3 non rimane quindi che esplorare questa nuova versione. Per quanto riguarda gli optional disponibili, Tesla Model S 100D può essere accessoriata con Autopilot 2.0 , pacchetto premium con il sistema di filtraggio dell’aria Hepa, sospensioni intelligenti e caricatore da 16,5 kW da sostituire a quello di serie. Per quanto riguarda il prezzo, infine, Tesla Model S 100D è disponibile a partire da 115.600 euro.