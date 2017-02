Tesla Model 3 prezzo, uscita in Italia e caratteristiche: al via la produzione

Grandi novità in casa Tesla: dopo l’annuncio di Elon Musk inerente il cambio di nome – da Tesla Motors a Tesla Inc. – le ultime indiscrezioni riguardano invece Tesla Model 3, una delle auto più attese del 2017 nonchè una delle vetture più innovative in arrivo sul mercato. Ecco allora tutte le novità inerenti Tesla Model 3 nonchè prezzo, uscita in Italia e caratteristiche tecniche.

L’arrivo di Tesla Model 3 sembra essere sempre più vicino: secondo l’agenzia di stampa britannica Reuters, infatti, l’assemblaggio di Tesla Model S e Tesla Model X si fermerà per una settimana consentendo al team di Elon Musk di adeguare le linee della Tesla Factory di Fremont in vista della produzione della Tesla Model 3, l’elettrica più attesa del 2017. Stando ai rumors, quindi, i lavori sulla nuova Tesla inizieranno il 20 febbraio: come confermato da Elon Musk, però, la produzione in serie vera e propria partirà da luglio 2017. I lavori alla linea di produzione di Fremont, però, avranno come scopo principale quello di incrementare i volumi di produzione, arrivando a 500mila unità entro il 2018.

Elon Musk sembra avere quindi mantenuto le sue promesse per Tesla Model 3. Ma quale sarà il prezzo di lancio nonchè la data d’uscita in Italia e le caratteristiche principali? Come oramai annunciato mesi fa, Tesla Model 3 verrà immessa sul mercato americano con un prezzo pari a 35mila dollari: nessuna notizia, almeno per ora, per quanto riguarda il costo dell’elettrica in Europa. Alcune indiscrezioni, però, parlano addirittura di una maggiorazione che potrebbe far arrivare la Tesla Model 3 a costare anche 45mila euro. Per quanto riguarda le caratteristiche, sappiamo che la vettura sarà dotata dell’innovativo Autopilot 2.0 e avrà almeno 345 chilometri di autonomia con una ricarica.