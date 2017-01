Tesla Model 3 prezzo, uscita e news: motori prodotti nella Gigafactory e tutte le novità di Tesla Motors

C’è aria di novità in casa Tesla Motors, soprattutto per quanto riguarda Tesla Model 3: la nuova elettrica firmata da Elon Musk – sicuramente una tra le vetture più attese del 2017 – sembra infatti che sarà dotata di motori prodotti della Gigafactory, maxi impianto di batterie che sorgerà nel Nevada.

Tesla Motors continua a far parlare di sé: dopo l’annuncio del nuovo Powerwall, in queste ore sembra che la casa automobilistica firmata da Elon Musk abbia deciso di portare anche la produzione delle batterie di Tesla Model 3 nella Gigafactory, il nuovissimo impianto che sorgerà in collaborazione con Panasonic nel deserto del Nevada. La Gigafactory di Tesla Motors andrà quindi a supportare la nativa fabbrica di Fremont nella produzione di propulsori per Tesla Model 3 della quale sono già stati ordinati 373mila esemplari.

Numeri da record, insomma, per Elon Musk e la sua Tesla Motors che con Tesla Model 3 vuole ampliare in modo peculiare il mercato delle automobili elettriche negli Stati Uniti e nel mondo. Il nuovo modello, previsto per la fine del 2017, verrà infatti lanciato sul mercato americano ad un prezzo di partenza di 35mila dollari per la versione con 345 chilometri d’autonomia, cifra che rende quest’automobile decisamente più accessibile delle precedenti. Tesla Motors è quindi ad un punto di svolta che la porterà a produrre – secondo le ultime stime – almeno 500mila vetture elettriche nel solo 2018: ovviamente, questo balzo porterà con sé anche un cospicuo ampliamento della Gigafactory ma anche un aumento di investimenti. A fronte degli 1,3 miliardi di dollari incentivi in 20 anni, la casa automobilistica di Elon Musk e Panasonic si troveranno ad investire complessivamente 5 miliardi di dollari.