Tesla Model 3 prezzo, prestazioni e novità: trapelate in rete le prime foto

Dopo tanta attesa, manca pochissimo all’inizio della produzione di Tesla Model 3. Ma quale saranno prezzo, prestazioni e caratteristiche? In questo articolo vi spieghiamo quindi cosa aspettarvi dalla (quasi) neo-nata della casa automobilistica di Elon Musk.

Continuano a trapelare nuove indiscrezioni su Tesla Model 3, modello in uscita della casa automobilistica fondata da Elon Musk. In particolare – a poco più di un mese da quello che dovrebbe essere il lancio ufficiale – sono apparse le prime immagini della versione definitiva della Tesla Model 3, vettura di cui avevamo potuto vedere solamente render o prototipi. Dalle immagini si vede una berlina dalle linee meno arrotondate di quanto previsto un anno fa, con spazi che – almeno a prima vista – dovrebbero poter garantire di trasportare bagagli per tutta la famiglia.

Carrozzeria a parte, cosa aspettarsi dall’attesissima Tesla Model 3? Per chi ancora non ne avesse mai sentito parlare, ricordiamo che questa nuova elettrica promette di essere la più “pop” tra quelle sfornate dalla casa automobilistica di Elon Musk. La vettura uscirà infatti negli Stati Uniti ad un prezzo di 35mila dollari, costo che potrebbe rendere molto più popolare la tecnologia “green”. Per quanto riguarda le prestazioni, Musk aveva anticipato che Tesla Model 3 – al momento dell’arrivo su strada – sarà capace di percorrere ben 345 chilometri con un solo pieno. La vettura, infine, sembra essere in grado di raggiungere i 100 chilometri orari in soli 6 secondi, sfruttando ovviamente solo l’energia elettrica.