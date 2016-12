Tesla Model 3: prezzo, interni, uscita in Italia e gli ultimi rumors dalla rete

Nonostante i dubbi iniziali, Tesla Motors sembra essere un gran successo. Se ancora non la conoscete, si tratta della casa automobilistica ideata da Elon Musk e specializzata nella produzione di auto elettriche. Dopo Model S, Tesla Motors è in procinto di lanciare Tesla Model 3: ecco allora prezzo, news sugli interni possibile data d’uscita e rumors sull’atteso modello.

Tesla Model 3 rappresenta una vera e propria rivoluzione nel settore delle auto elettriche: se il modello Model S – come tutti gli altri modelli di Tesla Motors attualmente in circolazione – hanno infatti un prezzo che si aggira tra i 60 e i 134mila dollari, Tesla Model 3 verrà lanciata sul mercato a partire da 35mila dollari. La vera sfida di Elon Musk, infatti, è quella di allargare il suo mercato trasformando le Tesla in “auto di massa”. Premesse a parte, però, attualmente sappiamo che la Tesla Model 3 verrà lanciata entro la fine del 2017.

Come anticipato, il prezzo americano di Tesla Model 3 partirà da 35mila dollari… Ma in Europa? Ciò che è quasi certo è che il costo non sarà inferiore ai 35mila euro ma, anzi, con buona probabilità partirà dai 45mila euro. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, sappiamo che Tesla Model 3 avrà 345 chilometri di autonomia e raggiungerà i 100 km/h in soli 6 secondi: oltre a godere della possibilità del supercharging, anche questo nuovo modello sarà dotato di pilota automatico. Una caratteristica inutile? Si direbbe proprio di no: è solo di qualche giorno fa, infatti, la notizia che un’automobile Tesla – grazie al pilota automatico – ha salvato una vettura da un terribile incidente. In queste ore, infine, dalla rete sono arrivate possibili indiscrezioni circa gli interni: nella foto che circola per il web, seppur non ufficiale, si possono vedere degli interni eleganti ma privi di qualsiasi comando manuale, un pannello di vetro sul tettuccio ed un tablet di fianco al volante. L’ipotesi è che l’auto possa essere comandata attraverso comandi vocali proprio da questo display.