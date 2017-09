Tesla Model 3 prezzo, interni e autonomia: le ultime news sull’uscita in Europa

E’ stata presentata e qualche esemplare anche consegnato ma, nonostante questo, la Tesla Model 3 rappresenta ancora una delle vetture più chiacchierate dell’ultimo anno. Anche in queste ore, infatti, sono tante le indiscrezioni emerse: oltre ad alcuni rumors sui processori utilizzati nel sistema di infotainment, infatti, qualcuno sembra essere riuscito ad immortalare anche una Tesla Model 3 su territorio europeo.

Andiamo quindi con ordine: cosa aspettarsi dalla nuovissima Model 3? Come già spiegato più volte, questa vettura della casa automobilistica di Elon Musk rappresenta la berlina economica della gamma, nata con l’obiettivo di rendere l’elettrico alla portata di tutti. Negli Stati Uniti, infatti, la Tesla Model 3 viene venduta a partire da 35mila dollari per la versione standard da 50 kWh e con un’autonomia di 220 miglia, circa 352 chilometri. La versione “plus”, se così possiamo chiamarla, sarà invece quella a 75 kWh con un’autonomia che può raggiungere anche i 500 chilometri con una ricarica. Ma, ovviamente, non sono queste le novità… Nei giorni dopo la presentazione, infatti, qualcuno ha già avuto modo di toccare con mano la sua Model 3 svelando molti più dettagli di quanti annunciati da Elon Musk: in particolare, il sito specializzato TheVerge.com ci regala, grazie ad un video, i dettagli del touchscreen presente all’interno dell’abitacolo che, oltre al volante, è l’unico sistema di controllo della vettura.

Le novità su Tesla Model 3, però, non finiscono qui. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, sarebbe stata fotografata la prima berlina elettrica “economica” anche in Olanda. In particolare, la vettura è stata immortalata poco distante dallo stabilimento Tesla di Tilburg, dove vengono già assemblate e testate le Model S destinate al mercato europeo. Ma a quando ufficialmente in Europa? Sebbene non ci è ancora dato saperlo con precisione, stando alle stime presenti anche sul sito ufficiale di Tesla Inc. sembra che Tesla Model 3 non arriverà sul mercato europeo e italiano prima del 2019. Il prezzo rimane un mistero.