Tesla Model 3 prezzo in Italia, uscita, caratteristiche e utime news: il colosso di Elon Musk cambia nome

Quest’oggi, oltre ad aggiornarvi su un’importante novità in casa Tesla Motors, vogliamo fare il punto della situazione su Tesla Model 3, l’ultima ed attesa vettura elettrica che verrà lanciata intorno alla fine del 2017 dal colosso di Elon Musk. Ma quale sarà il prezzo in Italia della Tesla Model 3 e quali le caratteristiche?

Tesla Model 3 è stata presentata come l’automobile elettrica che rivoluzionerà il settore ma, soprattutto, estenderà l’utilizzo delle vetture eco-friendly ad un pubblico molto più ampio rispetto sia a quello delle sorelle maggiori sia a quello dei concorrenti. Ma quali sono le novità? Tesla Model 3, almeno per quello che sappiamo, sembra essere la vettura elettrica con il miglior rapporto prezzo/prestazioni: oltre agli interni con spazio per 5 posti, Tesla Model 3 è progettata per ottenere una valutazione di sicurezza a 5 stelle. Sulla nuovissima Tesla non mancherà nemmeno l’ultima versione di Autopilot, il pilota automatico firmato Elon Musk. Tra le caratteristiche tecniche, infine, sappiamo che Tesla Model 3 avrà sino a 345 chilometri di autonomia con una ricarica e raggiungerà i 100 chilometri orari in soli 6 secondi.

Per quanto riguarda invece il prezzo, Tesla Model 3 sarà venduta negli Stati Uniti a partire da 35mila dollari, cifra che potrebbe subire anche ulteriori ribassi grazie ai vari incentivi offerti dagli Stati. In Italia, al contrario di quanto molti pensano, il prezzo non sarà la semplice conversione in euro di quello originale: l’IVA, i costi del trasporto e i dazi per l’importazione faranno aumentare notevolmente il prezzo arrivando a circa 40/45mila euro. In merito a questo non si hanno però notizie ufficiali, motivo per cui è necessario attendere sino al lancio ufficiale sul mercato. Intanto, il colosso di Elon Musk cambia nome: dopo la trasformazione del logo della Model 3, infatti, dall’azienda hanno annunciato una modifica del nome della società da Tesla Motors a Tesla Inc.