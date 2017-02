Tesla Model 3 prezzo in Italia, autonomia e news: a luglio il via alla produzione

L’arrivo di Tesla Model 3 è sempre più vicino: dopo i lavori alla nuova Gigafactory, infatti, la casa automobilistica fondata da Elon Musk ha fatto sapere che tra qualche mese inizierà la produzione di quella che sembra essere una delle auto più attese del 2017 nonchè tra le più rivoluzionarie.

Tesla Model 3… Prezzo, uscita, autonomia; cosa sappiamo? Quasi a voler placare le indiscrezioni trapelate nel corso delle settimane che prevedevano uno slittamento della data d’uscita al 2017, Elon Musk in persona ha annunciato il via della produzione a luglio: in particolare, a partire dall’estate verranno prodotti gli esemplari della preserie, vetture che saranno solo l’inizio di quella che sarà la più grande produzione di auto elettriche mai portata avanti sino ad oggi. L’obiettivo di Elon Musk e di Tesla, infatti, è quello di produrre – a partire da settembre 2017 – 5mila esemplari a settimana, per arrivare a 10mila nel 2018.

“Secondo il nostro piano finanziario, non è necessario nessun finanziamento ulteriore per il programma Tesla 3, però siamo molto vicino al limite possibile, per cui stiamo valutando diverse ipotesi per ridurre i rischi” spiegano dai vertici di Tesla, a pochi mesi dall’uscita ufficiale di Tesla Model 3. Questo nuovo modello sarà il più performante mai realizzate nonchè quello più “pop”: negli Stati Uniti, infatti, verrà venduta ad un prezzo di 35mila dollari. Ancora misterioso il prezzo previsto per l’Italia e l’Europa. Per quanto l’autonomia, Tesla garantisce 345 chilometri di autonomia con una sola ricarica.