Tesla Model 3 prezzo, caratteristiche e news: in un video la nuova elettrica di Elon Musk

In attesa dell’uscita ufficiale di Tesla Model 3, dalla rete trapela quello che sarebbe uno dei video promozionali della nuova elettrica di Tesla Motors. Nelle stesse ore, però, è stato rivelato anche un sostanziale cambiamento per il logo della Model 3. Facciamo quindi un punto della situazione sul prezzo di lancio, le caratteristiche ma anche tutti i rumors inerenti Tesla Model 3.

Tesla Model 3 è indubbiamente una delle automobili più attese del 2017: in uscita tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018, la nuova elettrica di Elon Musk punta a diventare l’automobile ideale per un pubblico molto più ampio rispetto alle Model S o Model X. Il prezzo di Tesla Model 3 – almeno negli Stati Uniti – partirà infatti da 35mila dollari, costo decisamente più accessibile nonché in linea con quello delle berline di altre case automobilistiche. Tesla Model 3, però, avrà un’autonomia di 345 chilometri con una solo ricarica, ricarica che potrà essere effettuata anche attraverso i Supercharger; tra le sue feature anche un livello di sicurezza a 5 stelle e Autopilot 2.0. Ma quali sono le ultime novità dalla casa automobilistica di Elon Musk?

Dai rumors apparsi sul web sembra che Tesla Motors sia in procinto di lanciare i primi video che sponsorizzano Tesla Model 3: in particolare, a far trapelare qualche immagine è il profilo Instagram eGear Media (@egearmedia) che propone ai suoi follower (e non solo) qualche secondo di un video marketing per Tesla Model 3.

Ma sarà reale? Attualmente da Tesla Motors non arrivano notizie ufficiali se non quella di un cambio logo: dalle tre linee orizzontali, il simbolo della nuova nata in casa Tesla Motors diventerà un semplice “3”. Intanto, pochi giorni fa, Elon Musk ha spiegato che la “T” simbolo della Tesla Motors “è come una parte della sezione trasversale del motore elettrico”.