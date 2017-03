Tesla Model 3 prezzo, autonomia, prestazioni: Elon Musk svela il primo prototipo di prova in un video

Tesla Model 3: prezzo, autonomia, prestazioni e uscita… Cosa sappiamo sinora? A rispondere a questa domanda ci ha pensato Elon Musk che, in un video postato sui social, ha svelato al mondo uno dei primi prototipo dell’attesissima elettrica in uscita nel 2017.

Il video di Elon Musk rappresenta un vero e proprio regalo per tutti coloro che attendono con ansia Tesla Model 3, l’elettrica firmata Tesla che promette di essere la più prestante di sempre. Nella giornata di ieri, infatti, il fondatore di Tesla ha postato su Twitter un video in cui appare il primo prototipo di Tesla Model 3: la vettura sembra essere una delle candidate ad essere la definitiva Model 3.

First drive of a release candidate version of Model 3 pic.twitter.com/zcs6j1YRa4 — Elon Musk (@elonmusk) 24 marzo 2017

Le ultime news riguardano però anche le cifre già raccolte da Tesla per la Model 3: sul mercato azionario, infatti, la nuova vettura firmata da Elon Musk ha già raggiunto un miliardo di euro, cifra utile al suo lancio sul mercato entro la fine del 2017. Come annunciato dai vertici di Tesla, infatti, la produzione dovrebbe prendere il via nel mese di luglio: ovviamente, nonostante i buoni propositi, è impossibile escludere ritardi. Per chi ancora non conoscesse Tesla Model 3 nei dettagli, ricordiamo che la vettura rappresenta la volontà di Elon Musk di far diventare l’elettrico sempre più accessibile: il nuovo modello Tesla verrà infatti venduto a 35mila dollari negli Stati Uniti. Ancora misterioso il prezzo per l’Europa. Per quanto riguarda le prestazioni, infine, sappiamo che Tesla Model 3 avrà un’autonomia di 345 chilometri con una ricarica.