Tesla Model 3, Model Y e le novità del 2017: tutte le proposte di Elon Musk

Il 2017 sarà un anno importantissimo per il settore delle automobili: dalla nuova Alfa Romeo Stelvio sino alla nuova generazione del Land Rover Discovery, saranno numerose le vetture in uscita quest’anno. Grande protagonista sarà però anche la casa automobilistica di Elon Musk che proporrà, tra le tante novità, la nuovissima Tesla Model 3.

Tesla Model 3 si propone come una vera e propria rivoluzione nel settore delle automobili: con questa vettura, infatti, Elon Musk punterà ad allargare il mercato delle automobili elettriche grazie ad un prezzo che potremmo definire più friendly. Negli USA, infatti, Tesla Model 3 verrà lanciata con un prezzo di listino che partirà dai 35mila dollari: il mercato europeo risentirà invece dei costi per il trasporto (e non solo) che faranno balzare il prezzo intorno ai 45mila euro. Ma quali sono tutte le novità in arrivo in casa Tesla?

Oltre a Tesla Model 3, la casa automobilistica del celebre imprenditore Elon Musk lancerà anche la nuova generazione di batterie ovvero le Powerwall 2: per chi non le conoscesse, si tratta di batterie domestiche che nel 2017 verranno rese più performanti grazie ad una capacità energetica raddoppiata. Powerwall 2 verranno vendute ad un prezzo solo leggermente superiore rispetto a quelle di prima generazione. Insieme ai SUV più attesi del 2017 anche Tesla Model Y che cercherà di cavalcare quella fetta di mercato sempre più interessata ai crossover e ai SUV. Per quanto riguarda il mondo delle automobili, infine, tutti i nuovi modelli di Tesla Motors avranno al loro interno il pacchetto software Autopilot 2.0 che le porterà ad essere in grado di guidare completamente da sole. Infine, l’ultima novità riguarda il mondo delle rinnovabili: Elon Musk, grazie alla fusione con SolarCity, sta infatti pensando ad una serie di soluzioni per rendere le abitazioni sempre più eco-compatibili. La prima novità riguarda quindi il lancio di 4 diversi modelli di tegole fotovoltaiche.