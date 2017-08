Tesla Model 3: Elon Musk raccoglie 1,8 miliardi per la produzione della berlina elettrica

La Tesla Model 3 continua a far parlare di sé. Dopo l’evento di presentazione, infatti, sono impennati gli ordini per la berlina elettrica che potrebbe ampliare sempre di più questa fetta di mercato. La vettura, infatti, al contrario delle cugine costa solamente 35mila dollari (prezzo base), costo del tutto accessibile a molti americani (e non solo).

L’idea di Elon Musk, fondatore di Tesla Inc., è però quella di aumentare la produzione sino a 500mila unità all’anno entro la fine del 2018. Ma come supportare un aumento così massiccio di produzione? Nonostante gli ordini arrivati per la Tesla Model 3, il CEO ha intuito subito che fosse necessario prendere provvedimenti molto più drastici: è proprio per questo motivo che ha deciso di lanciare un’offerta di debito che, attualmente, ha raggiunto gli 1,8 miliardi.

In questo modo, Elon Musk potrà partire con l’aumento della produzione di Tesla Model 3 passando dai 30 esemplari prodotti sino ad oggi a 20mila unità al mese entro la fine del 2017 per poi arrivare, infine, a 500mila vetture all’anno. Oltre a soddisfare i 325mila pre-ordini, Elon Musk riuscirebbe così a garantire una produzione costante della berlina elettrica più chiacchierata di sempre. Ma come ha fatto Tesla a raccogliere così tanto denaro? La risposta è semplice: nonostante l’investimento sia considerato ad alto rischio, sembra siano in molti a credere così tanto alle possibilità dell’azienda e alle automobili elettriche da investire in questo settore a prescindere dai rischi.