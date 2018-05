Tendeze scarpe uomo 2018, le Nike Mercurial TN

“Ho visto le TN per la prima volta indossate da mio fratello grande e dai suoi amici del quartiere” dice la star internazionale del calcio francese Ousmane Dembélé. “La prima volta che ho visto le Mercurial è stata durante una pubblicità della Nike in TV. Come molti altri, io e i miei amici le avevano soprannominate ‘Squalo’.”

Dopo 20 anni, per celebrare la competizione mondiale di questa estate, il classico streetwear della sneaker TN si fonde con le calzature tecniche da calcio Mercurial per far nascere le nuove Mercurial TN. Il colore principale è il bianco, che rispecchia una delle varianti di colore delle Mercurial che i calciatori indosseranno sui campi in Russia il mese prossimo. Ogni colorazione prevede inserti iridescenti dal colore mutevole, che replicano l’esclusivo rivestimento delle Mercurial.

Alcuni elementi stilistici arricchiscono la fusione dei due design. Imitando la natura slanciata delle scarpe da calcio, le Mercurial TN rimuovono le strisce associate alle tradizionali TN a favore di un nuovo look più pulito e minimalista. La tomaia è rivestita da un tessuto traslucido di TPU. L’iconico logo è ingrandito ed appare bene in vista sul tallone. Le varianti in nero ed arancione delle Nike Mercurial TN saranno disponibili dal 17 maggio in esclusiva da Foot Locker in tutta Europa e sul sito nike.com. La colorazione in bianco sarà invece disponibile dal 31 maggio in poi.